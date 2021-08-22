"Ростов" впервые выиграл при Семине, победив "Нижний Новгород"
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" (Ростов-на-Дону) со счетом 2:1 нанес поражение "Нижнему Новгороду" в гостевом матче пятого тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги.
В составе победителей голы провели Кэнто Хасимото (36-я минута) и Данила Сухомлинов (88). "Нижний Новгород" смог поразить ворота "Ростова" благодаря автоголу Максима Осипенко (3).
Таким образом, "Ростов" одержал первую победу при главном тренере Юрии Семине, который заменил возглавившего сборную России Валерия Карпина.
"Ростов" в пяти матчах набрал 4 очка и занимает в турнирной таблице 14-е место. "Нижний Новгород" - на седьмом месте (7).