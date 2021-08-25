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"Бенфика" вышла в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА

Сначала португальская команда прошла "Спартак", затем - ПСВ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Футболисты португальской "Бенфики" по сумме двух встреч одолели нидерландскую команду ПСВ в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Ответный матч между этими командами на поле ПСВ завершился со счетом 0:0 (с 32-й минуты, после удаления получившего вторую желтую карточку Лукаса Верисимо "Бенфика" играла в меньшинстве). Исход первого матча – 2:1 в пользу португальской команды.

Таким образом, "Бенфика" сыграет в групповой стадии ЛЧ, ПСВ продолжит турнирный путь в основной стадии Лиги Европы – второго по статусу клубного турнира континента.

Ранее "Бенфика" выбила из Лиги чемпионов московский "Спартак", который также сыграет в Лиге Европы.

Также путевки в основной турнир ЛЧ завоевали "Янг Бойз" (Швейцария) и "Мальме" (Швеция), победившие по сумме двух матчей "Ференцварош" (Венгрия) и "Лудогорец" (Болгария) соответственно.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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