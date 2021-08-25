Серена Уильямс снялась с US Open

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в стартующем 30 августа турнире Большого шлема US Open.

Как написала шестикратная чемпионка турнира в инстаграме, решение вызваны желанием спортсменки полностью восстановиться после разрыва подколенного сухожилия.

"После тщательного анализа и следуя рекомендациям своих врачей я решила отказаться от участия в Открытом чемпионате США, чтобы мое тело полностью вылечилось после разрыва подколенного сухожилия", - объяснила ситуацию американская спортсменка.

Ранее из-за проблем со здоровьем с турнира снялись действующий победитель US Open австриец Доминик Тим, обладатели многочисленных титулов на турнирах Большого шлема швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль.