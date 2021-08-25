Волейболистки сборной России проиграли Сербии в матче чемпионата Европы

Но ранее они уже обеспечили путевку в плей-офф

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от соперниц из команды Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы.

Встреча в Белграде завершилась со счетом 3:2 (25:22, 25:19, 16:25, 24:16, 15:10) в пользу сербских волейболисток.

Сборная Сербии, набрав в пяти матчах 14 очков, вышла в 1/8 финала с первого места в группе А. Россия, у которой 8 очков в четырех матчах, находится на третьей строчке. Россиянки ранее также досрочно вышли в плей-офф.

Заключительный матч на групповом этапе российская команда проведет 26 августа против Боснии и Герцеговины (начало – 18:00 мск).

Чемпионат Европы-2021 проходит в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Участие в турнире принимают 24 команды, разделенные на четыре группы по шесть сборных в каждой. Для выхода в плей-офф необходимо попасть в первую четверку в группе.

Сборная России является шестикратным чемпионом Европы, в последний раз она выигрывала титул в 2015 году. После этого золото ЧЕ дважды подряд выиграла Сербия, которая носит звание действующего чемпиона.