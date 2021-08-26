Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Австрия обошла Россию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и поднялась на девятое место.

Это стало возможным после того, как австрийский "Зальцбург" завоевал путевку в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА. В результате благодаря бонусным очкам в активе Австрии стало 31,050 балла. У России, опустившейся на десятое место, - 30,682.

Россию в еврокубках сезона-2021/22 представят петербургский "Зенит" (Лига чемпионов), а также московские "Локомотив" и "Спартак" (Лига Европы УЕФА. Между тем, из еврокубков выбыли "Рубин" (Казань) и "Сочи", не сумевшие пройти квалификацию Лиги конференций.