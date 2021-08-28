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Россиянка Прокофьева выиграла золото Паралимпиады в настольном теннисе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Елена Прокофьева стала чемпионкой летних Паралимпийских игр, выиграв соревнования по настольному теннису.

В финале она победила представительницу Франции Леа Ферне – 11:4, 8:11, 11:8, 11:5.

Спортсменки представляют категорию атлетов с интеллектуальными нарушениями.

Золотая медаль Прокофьевой – 11-я награда высшего достоинства в копилке сборной России на Паралимпиаде в Токио. Также на счету россиян 7 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Паралимпиада-2020 Токио

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