Россиянка Прокофьева выиграла золото Паралимпиады в настольном теннисе
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Елена Прокофьева стала чемпионкой летних Паралимпийских игр, выиграв соревнования по настольному теннису.
В финале она победила представительницу Франции Леа Ферне – 11:4, 8:11, 11:8, 11:5.
Спортсменки представляют категорию атлетов с интеллектуальными нарушениями.
Золотая медаль Прокофьевой – 11-я награда высшего достоинства в копилке сборной России на Паралимпиаде в Токио. Также на счету россиян 7 серебряных и 14 бронзовых медалей.