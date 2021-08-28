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Российская пловчиха Буткова стала бронзовым призером Паралимпиады

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Наталья Буткова стала обладательницей бронзовой медали летних Паралимпийских игр в Токио, финишировав третьей в заплыве на 150 м комплексным плаванием.

Ее время – 2 минуты 53,25 секунды.

Золотую и серебряную медали соответственно завоевали представительницы Китая Ю Лю и Янфэй Чжоу.

Спортсменки представляют категорию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В активе сборной России на Паралимпиаде в Токио теперь 34 медали, из них 12 золотых, 7 серебряных, 15 бронзовых.

Паралимпиада-2020 Токио

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