Российская пловчиха Буткова стала бронзовым призером Паралимпиады
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Наталья Буткова стала обладательницей бронзовой медали летних Паралимпийских игр в Токио, финишировав третьей в заплыве на 150 м комплексным плаванием.
Ее время – 2 минуты 53,25 секунды.
Золотую и серебряную медали соответственно завоевали представительницы Китая Ю Лю и Янфэй Чжоу.
Спортсменки представляют категорию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В активе сборной России на Паралимпиаде в Токио теперь 34 медали, из них 12 золотых, 7 серебряных, 15 бронзовых.