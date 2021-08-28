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Паралимпийцы Нагаев и Васильева выиграли бронзу Игр в фехтовании

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российский фехтовальщик Никита Нагаев стал бронзовым призером летней Паралимпиады в Токио в соревновании рапиристов на колясках.

В поединке за третье место он оказался сильнее итальянца Маттео Бетти – 15:11.

Медаль аналогичного достоинства в этой дисциплине завоевала Людмила Васильева, победившая китаянку Рон Чиао – 15:12.

Теперь в активе сборной России на Паралимпиаде в Токио 36 медалей – 12 золотых, 7 серебряных, 17 бронзовых.

Паралимпиада-2020 Токио

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