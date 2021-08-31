СМИ сообщили о переговорах "Спартака" с Черчесовым

Тренер Станислав Черчесов Фото: AP/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал кандидатом на пост наставника московского "Спартака", сообщает Sport24.

Отмечается, что клуб уже провел с ними переговоры, однако пока они носят предварительный характер, поскольку в "Спартаке" окончательно еще не определились с судьбой нынешнего тренера, португальца Руя Витории.

По сведениям источника, Черчесов рассчитывает на контракт с зарплатой в 2 млн евро на весь тренерский штаб.

"Спартак" неудачно стартовал в нынешнем сезоне чемпионата России, в результате после шести туров занимает в турнирной таблице десятое место.

Черчесов покинул сборную России летом нынешнего года после ее неудачного выступления на Евро-2020. Ранее - в 2007-2008 годы – он работал главным тренером "Спартака" и привел его к серебру чемпионата России.

Что касается Витории, он возглавил "Спартак" в мае нынешнего года.