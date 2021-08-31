Черчесов сообщил, что не вел переговоров со "Спартаком"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не подтвердил сведения о том, что он обсуждал с руководством московского "Спартака" возможное трудоустройство в клубе.

"Отдыхаю с семьей в Австрии в местечке Зеефельд, раз выпала такая возможность, несколько недель не покидал эту страну. Что касается разговоров о моих "контактах" со "Спартаком", то об этом уже четко высказался (тоже опроверг – ИФ) Леонид Арнольдович Федун", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

"Да, все время после моего ухода из "Спартака" мы находимся на связи, но очень не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб перед стартом в Лиге Европы, тем более, она там есть и без того", - отметил Черчесов.

"Если бы "Спартак" или какая-либо другая команда хотела бы заявить о начале переговоров со мной, то она это сделала бы сама", - подчеркнул он.

Ранее во вторник о предварительных переговорах Черчесова на предмет его работы в качестве главного тренера "Спартака" сообщал Sport24. Отмечалось, что специалист встречался с руководством в Москве.