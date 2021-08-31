Даниил Медведев вышел во второй круг US Open
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Ришара Гаске в матче первого круга турнира серии Большого шлема US Open.
Результат встречи – 6:4, 6:3, 6:1 в пользу россиянина, а ее продолжительность составила 1 час 57 минут.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает второе место, Гаске – 79-е.
Следующим соперником Медведева на турнире в США будет 57-я ракетка мира немец Доминик Кепфер.
Во второй круг Открытого чемпионата США из россиян также пробились Андрей Рублев, Екатерина Александрова, Камилла Рахимова, Дарья Касаткина. Выбыли из турнира Евгений Донской, Анна Блинкова.