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Даниил Медведев вышел во второй круг US Open

Даниил Медведев вышел во второй круг US Open
Даниил Медведев
Фото: AP/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Ришара Гаске в матче первого круга турнира серии Большого шлема US Open.

Результат встречи – 6:4, 6:3, 6:1 в пользу россиянина, а ее продолжительность составила 1 час 57 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает второе место, Гаске – 79-е.

Следующим соперником Медведева на турнире в США будет 57-я ракетка мира немец Доминик Кепфер.

Во второй круг Открытого чемпионата США из россиян также пробились Андрей Рублев, Екатерина Александрова, Камилла Рахимова, Дарья Касаткина. Выбыли из турнира Евгений Донской, Анна Блинкова.

теннис US Open

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