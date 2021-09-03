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Футбольному клубу "Локомотив" запретили заявлять новичков

Футбольному клубу "Локомотив" запретили заявлять новичков
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" оказался под запретом регистрировать новых игроков.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, соответствующее решение палата по разрешению споров РФС вынесла в связи с задолженностью по зарплате и премиальным перед бывшим защитником команды Соломоном Квирквелией.

РФС обязал "Локомотив" выплатить футболисту дополнительную премию за спортивные результаты в сезоне-2019/2020, а также проценты.

Квирквелия выступал за "Локомотив" с 2017 по 2021 год. Стал в его составе чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, один раз выиграл Суперкубок России. В настоящее время грузинский защитник выступает за волгоградский "Ротор".

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