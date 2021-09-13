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Победительница US Open-2021 Радукану поднялась на 127 мест рейтинга WTA

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Британская теннисистка Эмма Радукану значительно улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Спортсменка поднялась сразу на 127 строчек и теперь располагается на 23-м месте. Ее стремительный подъем в рейтинге обусловлен успешным выступлением на Открытом чемпионате США (US Open), победительницей которой она стала. В финале турнира Радукану победила канадку Лейлу Фернандес, которая, в свою очередь, поднялась на 45 мест и теперь располагается на 28-й позиции.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Эшли Барти (Австралия). Лучшая из россиянок – Анастасия Павлюченкова: она поднялась на одну строчку и теперь занимает 14-е место.

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