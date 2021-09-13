"Ростов" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

У "Краснодара" еще в первом тайме были автогол, удаление и промах с пенальти

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Матч седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги между футбольными клубами "Ростов" (Ростов-на-Дону) и "Краснодар" завершился вничью.

Результат встречи, прошедший в Ростове-на-Дону, - 1:1.

На 29-й минуте "Ростов" вышел вперед благодаря автоголу игрока "Краснодара" Уроша Спайича. Через минуту после этого "Краснодар" остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Гжегож Крыховяк. На 42-й минуте футболист кубанской команды Реми Кабелла не смог реализовать пенальти, пробив мимо ворот.

Между тем, на 65-й минуте "Краснодару" удалось отыграться, автором точного удара стал Эдуард Сперцян.

"Краснодар" набрал 10 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице". "Ростов" - на 12-й строчке: 6 баллов.