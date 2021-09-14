"Зенит" проиграл "Челси" в Юношеской лиге УЕФА

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:3 потерпели поражение от сверстников из лондонского "Челси" в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

На 34-й минуте встречи, прошедшей на поле "Челси", Евгений на Ким вывел "Зенит" вперед.

"Челси" ответил голами во втором тайме: на 53-й минуте отличился Чарли Уэбстер, на 69-й (с пенальти) – Харви Вейл, на 72-й – Джуд Сунсап-Белл. На 88-й минуте Вейл вновь бил с пенальти, но на этот раз удар с 11-метроой отметки он реализовать не смог.

Начиная с 68-й минуты, "Зенит" играл в меньшинстве: красную карточку заработал Артем Касимов.

Групповой этап Юношеской лиги УЕФА проводится по составу и календарю, идентичному с Лигой чемпионов УЕФА. Во вторник свой матч в рамках ЛЧ проведут главные команды "Челси" и "Зенита". Игра пройдет в Лондоне и стартует в 22:00 мск.