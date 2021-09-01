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"Авангард" победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ

ЦСКА проводил первый официальный матч под руководством Сергея Федорова

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты омского "Авангарда" обыграли соперников из ЦСКА (Москва) в матче за Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги.

Встреча проходила в Балашихе, где "Авангард" проводит свои домашние матчи, и завершилась со счетом 4:0. Победу омскому клубу принес дубли Петера Цегларика (4-я и 52-я минуты) и Найта Корбэна (48, 53).

Кубок Открытия - трофей, вручаемый победителю первой игры регулярного чемпионата КХЛ. В матче за Кубок Открытия обладатель Кубка Гагарина (победитель плей-офф КХЛ - ИФ) встречается с обладателем Кубка Континента (победитель регулярного чемпионата КХЛ - ИФ) минувшего сезона.

"Авангард" выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2020/2021, ЦСКА стал обладателем Кубка Континента.

ЦСКА проводил первый официальный матч под руководством Сергея Федорова

хоккей КХЛ

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