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Семак с пониманием отнесся к позиции Дзюбы по матчам за сборную

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак считает, что нападающий команды Артем Дзюба имел право отказаться от выступлений за сборную России в ее октябрьских матчах.

"Это исключительно решение Артема. Каждый игрок принимает решение, исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств. Поэтому это его решение. Мы уважаем это решение. Он - взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как", - приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".

20 сентября был опубликован расширенный список сборной России, которая готовится к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года против команды Словакии 8 октября в Казани и Словении 11 октября в гостях. В расширенный список вошел и Дзюба, который ранее не вызывался на отборочные матчи ЧМ-2022 в сентябре.

На следующий день Дзюба заявил, что не сможет помочь сборной и намерен сконцентрироваться на восстановлении игровой формы и матчах за "Зенит". Дзюба подчеркнул, что не завершает своего выступления за национальную команду.

футбол Артем Дзюба

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