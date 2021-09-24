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Гендиректор "Самбо-70" счел школу будущей базовой для олимпийской сборной по самбо

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - После включения самбо в программу Олимпийских игр московская школа "Самбо-70" готова стать базовой для олимпийской сборной России, заявил вице-президент Всероссийской федерации самбо, генеральный директор школы Ренат Лайшев "Интерфаксу".

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"Да, наша школа готова стать базой для нашей олимпийской сборной после включения самбо в программу Олимпиад", - сказал Лайшев.

В пятницу в Кремле прошел торжественный вечер, посвященный 50-летию школы "Самбо-70".

В рамках мероприятия учащиеся шестых классов дали торжественную клятву воспитанника "Самбо-70". В числе принимающих клятву был младший брат бронзового призера чемпионата мира по фигурному катанию Александры Трусовой Егор.

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Виктория Листунова передала символический лавровый венок самому юному самбисту в честь признания Международным олимпийским комитетом борьбы самбо олимпийским видом спорта.

В июле нынешнего года Международный олимпийский комитет принял решение выдать Международной федерации самбо постоянное признание.

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