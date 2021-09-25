Ландо Норрис победил в квалификации сочинского этапа "Формулы-1"
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис в субботу стал победителем квалификации Гран-при России "Формулы-1".
Второе место по итогам заездов занял гонщик "Феррари" Карлос Сайнс, третьим стал Джордж Расселл из команды "Уильямс".
Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 19-м, уступив четыре секунды своему напарнику Мику Шумахеру.
Гран-при России "Формулы-1" в Сочи пройдет 26 сентября.