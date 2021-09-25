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Ландо Норрис победил в квалификации сочинского этапа "Формулы-1"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис в субботу стал победителем квалификации Гран-при России "Формулы-1".

Второе место по итогам заездов занял гонщик "Феррари" Карлос Сайнс, третьим стал Джордж Расселл из команды "Уильямс".

Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 19-м, уступив четыре секунды своему напарнику Мику Шумахеру.

Гран-при России "Формулы-1" в Сочи пройдет 26 сентября.

автоспорт Сочи Формула-1 Ландо Норрис

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