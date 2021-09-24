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Мазепин объяснил неудачи в "Формуле-1" особенностями болида

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Гонщик команды Haas, выступающей в чемпионате мира класса "Формула-1", россиянин Никита Мазепин связывает низкие результаты в чемпионате с техническими возможностями болида.

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"Я думаю, что мы занимаем последнее место в чемпионате по причине того, что у нас самая медленная машина. Поэтому разыгрывается 19-20 место для нас на данный момент, если все машины будут на трассе. Главное не сойти с трассы", - сказал Мазепин "Интерфаксу" в пятницу, отвечая на вопрос о его перспективах на Гран-при России в Сочи.

"Ждем завтрашнего дня. Погода обещает измениться. Дождя не боюсь. Нам удалось поработать и на сухих сериях, и завтра если будет дождь, который будет с вероятностью 99%, будет очень положительно для процесса изучения трассы на машине "Формулы-1" и потенциальной подготовки к тому году, когда мы сможем добиться хороших результатов", - сказал Мазепин "Интерфаксу" в пятницу.

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Ранее сообщалось, что в Сочи 25 и 26 сентября пройдут ливни с грозами и градом, усилится ветер до 25 м/сек, возможны смерчи.

На заездах в рамках пятничных свободных практик в Сочи Мазепин занял 19-е места. Третья свободная практика пройдет в субботу, в этот же день состоится квалификация. В воскресенье пройдет основная гонка.

Мазепин проводит дебютный сезон в "Формуле-1". Ранее сообщалось, что вместе с немцем Миком Шумахером они продолжат выступать в Haas и в следующем сезоне. Оба пока не набрали ни одного очка в чемпионате.

автоспорт Формула-1

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