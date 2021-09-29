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"Зенит" обыграл "Мальме" в Юношеской лиге УЕФА

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:2 победили сверстников из шведского "Мальме" в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

В составе петербургской команды голы провели Рони Михайловский (43-я минута), Илья Родионов (79) и Арсений Зигангиров (90+1). В ворота "Зенита" мячи влетели после точных ударов Маркуса Бьорквиста (22) и Исака Бьеркебу (89).

"Зенит" набрал первые 3 очка и в группе Н занимает второе место. По дополнительным показателям он уступает лидирующему "Челси" (Англия), у которого имеется игра в запасе. Третье место занимает итальянский "Ювентус" (1 очко в одном матче), четвертое – "Мальме" (1 балл в двух играх).

Групповой этап Юношеской лиги УЕФА проводится по составу и календарю, идентичному с Лигой чемпионов УЕФА. В среду матч в рамках ЛЧ проведут главные команды "Зенита" и "Мальме". Игра пройдет в Петербурге и стартует в 19:45 мск.

футбол Юношеская лига УЕФА

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