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"Урал" обыграл "Уфу" в матче РПЛ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Урала" (Екатеринбург) одержали победу над соперниками из "Уфы" в матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча, проходившая в Уфе, завершилась с результатом 1:0. Победу екатеринбургской команде принес гол Эрика Бикфалви, забитый на 34-й минуте.

"Урал", одержавший вторую победу подряд, занимает в чемпионате 12-ю позицию, имея в активе 9 очков. "Уфа" отстает на одно очко и занимает 14-е место.

В следующем туре "Урал" встретится с московским ЦСКА, а "Уфа" сыграет с "Краснодаром", оба матча пройдут 17 октября.

футбол РПЛ Урал Уфа

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