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Головин не сыграет в октябрьских матчах сборной России из-за травмы

Головин не сыграет в октябрьских матчах сборной России из-за травмы
Александр Головин
Фото: AP/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Медицинское обследование подтвердило травму мышцы бедра полузащитника сборной России Александра Головина, сообщает пресс-служба РФС.

"Таким образом полузащитник "Монако" не сможет принять участие в предстоящих матчах сборной России - в Казани со Словакией (8 октября) и в Мариборе со Словенией (11 октября)", - говорится в сообщении.

Накануне Головин из-за травмы не смог завершить матч чемпионата Франции в составе "Монако" против "Бордо".

В понедельник тренерский штаб сборной России вызвал на подготовку к отборочным матчам ЧМ-2022 полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в связи с неопределенностью на тот момент с состоянием здоровья Головина.

РФС также отмечает, что аналогичное повреждение 25-летний Головин получил месяц назад в матче сборной России с Кипром. Тогда срок восстановления футболиста составил три недели.

футбол Александр Головин

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