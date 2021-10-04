Ильзат Ахметов вызван в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прибыл в Новогорск для участия в подготовительном сборе национальной команды России перед матчами со сборными Словакии и Словении, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Накануне в матче за "Монако" получил травму Александр Головин. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин. отмечает, что пока нет уверенности, что он сможет принять участие в сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ахметова.

Решение об участии полузащитника Головина, который накануне получил травму в матче чемпионата Франции против "Бордо", в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года будет принято после прохождения футболистом МРТ.

8 октября сборная России сыграет в Казани со Словакией, а 11 октября в Мариборе - со Словенией.