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МОК допустит к ОИ-2022 вакцинированных российской вакциной атлетов при согласии ВОЗ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет не будет иметь претензий к российским спортсменам, привитых "Спутником V", на зимней Олимпиаде в Пекине, если вакцина будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения или признана Китаем, сообщили "Интерфаксу" в МОК.

"Все вакцины, признанные ВОЗ или соответствующими международными организациями или официально одобренные соответствующими странами или регионами, будут признаны", - говорится в сообщении.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

МОК Олимпиада-2022

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