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"Металлург" уступил "Салавату Юлаеву" в матче КХЛ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Металлург" (Магнитогорск) потерпел домашнее поражение от уфимского "Салавата Юлаева" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 5:2 (3:1, 2:1, 0:0). "Салават Юлаев" победил благодаря шайбам Сергея Шмелева (7-я минута), Петра Хохрякова (11), Филипа Ларсена (11), Александра Кадейкина (36) и Тему Хартикайнена (38). "Металлург" ответил дублем Линуса Хультстрема (12 и 23).

"Металлург" потерпел первое поражение после рекордной для клуба победной серии из 14 матчей подряд.

В параллельном матче челябинский "Трактор" дома обыграл московское "Динамо" со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2). За "Трактор" дубль оформил Тему Пулккинен (15 и 59), еще по одной шайбе забросили Илья Карпухин (31), Лукаш Седлак (37) и Сергей Калинин (56). В составе "Динамо" отличились Вадим Шипачев (20), Дмитрий Рашевский (46) и Александр Петунин (55).

"Трактор" лидирует в Восточной конференции, набрав 34 очка. "Металлург" идет вторым, имея в активе 32 балла и два матча в запасе. "Салават Юлаев", сыгравший на один матч меньше, чем "Трактор", занимает третью строчку (28 очков). "Динамо" занимает третью позицию на Западе (24 очка).

хоккей КХЛ Металлург Салават Юлаев Трактор Динамо

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