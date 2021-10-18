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Огонь зимней Олимпиады в Пекине зажжен в Древней Олимпии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Церемония зажжения огня зимней Олимпиады 2022 года в Пекине состоялась в Древней Олимпии в понедельник.

Огонь был зажжен в древнем храме богини Геры от солнечных лучей. Позднее пламя будет доставлено в Афины и передано членам китайской делегации.

Церемония прошла без зрителей в связи с пандемией коронавируса.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.

Олимпиада-2022

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