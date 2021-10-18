Федоров, Гончар, Кудашов и Набоков вошли в тренерский штаб сборной России по хоккею

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Помощниками главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова на текущий олимпийский цикл назначены Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков.

Об этом сам Жамнов заявил на пресс-конференции в понедельник.

Он также сообщил, что экс-наставник сборной России Олег Знарок будет помогать тренерскому штабу в качестве консультанта.

"У него подписано соглашение с федерацией хоккея России в качестве консультанта. Сейчас на лавке его не будет, но его опыт нам поможет", - сказал Жамнов.

При этом, на этапе Еврохоккейтура Кубок Карьяла, который пройдет в ноябре в Финляндии, командой будет руководить Олег Браташ.

"На Кубке Первого канала командой будет руководить новый тренерский штаб во главе со мной", - подчеркнул специалист.

О назначении Жамнова на пост главного тренера сборной России сообщалось в конце сентября. Изначально сообщалось, что главным тренером будет Знарок.