Поиск

Федоров, Гончар, Кудашов и Набоков вошли в тренерский штаб сборной России по хоккею

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Помощниками главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова на текущий олимпийский цикл назначены Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков.

СпортФХР решила назначить Жамнова главным тренером сборной России вместо ЗнаркаФХР решила назначить Жамнова главным тренером сборной России вместо ЗнаркаЧитать подробнее

Об этом сам Жамнов заявил на пресс-конференции в понедельник.

Он также сообщил, что экс-наставник сборной России Олег Знарок будет помогать тренерскому штабу в качестве консультанта.

"У него подписано соглашение с федерацией хоккея России в качестве консультанта. Сейчас на лавке его не будет, но его опыт нам поможет", - сказал Жамнов.

При этом, на этапе Еврохоккейтура Кубок Карьяла, который пройдет в ноябре в Финляндии, командой будет руководить Олег Браташ.

"На Кубке Первого канала командой будет руководить новый тренерский штаб во главе со мной", - подчеркнул специалист.

О назначении Жамнова на пост главного тренера сборной России сообщалось в конце сентября. Изначально сообщалось, что главным тренером будет Знарок.

хоккей

Новости по теме

Новости

Огонь зимней Олимпиады в Пекине зажжен в Древней Олимпии

Ковальчук будет генменеджером сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

Ковальчук будет генменеджером сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", отыгравшись в конце с 0:2

"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", отыгравшись в конце с 0:2

"Зенит" потерпел второе поражение подряд в Чемпионате России по футболу

Даниил Медведев не сыграет на Кубке Кремля

Гран-при России "Формулы-1" в 2022 году пройдет 25 сентября

Гран-при России "Формулы-1" в 2022 году пройдет 25 сентября

Акинфеев заявил, что его злит тема возвращения в сборную

Акинфеев заявил, что его злит тема возвращения в сборную

Браташ сменил Ларионова на посту наставника молодежной сборной России по хоккею

Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ

Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ

"Питтсбург" победил "Тампу" в матче открытия чемпионата НХЛ

"Питтсбург" победил "Тампу" в матче открытия чемпионата НХЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код