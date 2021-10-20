"Автомобилист" в овертайме обыграл "ХК Сочи" в матче КХЛ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" в среду нанесли поражение соперникам из "ХК Сочи" в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Сочи и закончилась со счетом 7:6 ОТ (2:3, 3:2, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

В составе южан голы забили Руслан Алиев (4-я минута), Иван Мищенко (6), дублями отметились Василий Глотов (36-я и 55-я минуты), и Амир Гараев (15-я и 31-я минуты). "Автомобилист" ответил шайбами Ильи Овчинникова (10), Джесси Блэкера (12), Сергея Шумакова (21), Ефима Гуркина (25), Патриса Кормье (40) и Степана Хрипунова (48). В овертайме рещающий исход поединка гол в ворота противника провел хоккеист екатеринбургской команды Сергей Шумаков, который таким образом также сделал дубль.

"Автомобилист" расположился на шестом месте среди команд Восточной конференции с 24 очками за 21 встречу, " ХК Сочи" находится на последнем, 12 месте в списке команд Запада, заработав 13 очков за 21 матч.

Ранее в среду в Нижнем Новгороде омский "Авангард" обыграл местное "Торпедо".

Поединок закончился со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу омичей. Единственный гол на 31-й минуте матча забил хоккеист "Авангарда" Арсений Грицюк.

Омский клуб побеждает уже шестой раз подряд в матчах КХЛ и занимает пятое место среди команд Восточной конференции, имея 24 очка за 19 игр, а "Торпедо" - на седьмом месте в списке клубов Западной конферении, имея 21 очко за 20 игр.