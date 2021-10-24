"Салават Юлаев" по буллитам обыграл "Локомотив" в матче КХЛ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" в воскресенье одержали победу над соперниками из ярославского "Локомотива" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок состоялся на "Уфа-Арене" и закончился со счетом 4:3 Б (0:1, 0:1, 3:1 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Среди железнодорожников голами отметились Рид Буше (17-я минута), Павел Красковский (21) и Артур Каюмов (56).

Со стороны "Салавата" отличились Павел Коледов (45) и Сергей Шмелев (57). В конце третьего периода уфимцы сняли вратаря и смогли сравнять счет благодаря шайбе Тему Хартикайнена (59). Овертайм победителя не выявил. В ходе серии буллитов решающий исход матча гол забил игрок "Салавата" Сакари Маннинен.

По итогам поединка "Салават Юлаев" остается на третьем месте среди клубов Восточной конференции КХЛ, заработав 34 очка за 22 игры. "Локомотив" располагается на шестом месте на Западе с 25 очками за 21 встречу.

В другом матче игрового дня в Казахстане череповецкая "Северсталь" одержала победу над местным "Барысом".

Встреча проходила на "Барыс Арене" в присутствии 5 тыс. 22 зрителей и завершилась поражением хозяев 1:5 (0:1, 0:1, 1:3). В составе череповецкой команды шайбы забросили Адам Лишка (19), Якоб Стенквист (33), Игорь Гераськин (51), Роберт Рооба (56) и Владислав Кодола (59). "Барыс" смог ответить только одним голом Аркадия Шестакова (45).

Таким образом, "Северсталь" побеждает четвертый раз подряд и поднимается на седьмое место среди команд Западной конференции, получив 24 очка за 21 матч, а "Барыс" идет седьмым на Востоке, имея 18 очков за 22 встречи.