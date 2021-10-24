"Йокерит" забросил восемь безответных шайб в ворота рижского "Динамо" в матче КХЛ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Йокерита" (Хельсинки) нанесли разгромное поражение соперникам из "Динамо" (Рига) в матче регулярно чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, проходившая на площадке финской команды, завершилась со счетом 8:0 (3:0, 4:0, 1:0). В составе "Йокерита" четырежды отличился Джордан Шредер (7-я, 28-я, 35-я и 57-я минуты), еще по одной шайбе забросили Вели-Матти Савинайнен (3), Давид Скленичка (11), Томми Квивистё (27) и Калле Коссила (36).

Финская команда повторила клубный рекорд по самой крупной победе в КХЛ, предыдущий раз "Йокерит" побеждал со счетом 8:0 17 сентября 2018 года, тогда был обыгран челябинский "Трактор".

"Йокерит" делит лидерство в Западной конференции со СКА (Санкт-Петербург), у команд по 31 очку, но СКА сыграл на одну игру меньше. "Динамо" идет на десятой позиции, имея в активе 20 баллов.