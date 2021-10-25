Выигравший медаль ЧЕ российский штангист Бочков дисквалифицирован за допинг

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российский тяжелоатлет Родион Бочков отстранен от соревнований в связи с положительным результатом теста на допинг, выявленном в ходе изучения данных Московской антидопинговой лаборатории.

Как сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA), в пробе россиянина, взятой в 2012 году, было обнаружено запрещенное стероидное вещество.

"Спортсмен был проинформирован о деле и временно отстранен от работы до разрешения дела. Он имеет право запросить анализ пробы Б", - отмечается в сообщении.

Бочков - бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года в весовой категории до 109 кг.