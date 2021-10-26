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"Локомотив" вышел в полуфинал клубного ЧМ по пляжному футболу

"Спартак" проиграл в четвертьфинале

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" одержал победу над испанским "Леванте" в четвертьфинале стартовавшего в Москве чемпионата мира среди клубов по пляжному футболу.

Результат встречи – 9:4 в пользу москвичей.

В полуфинале "Локомотив" сыграет с бразильским клубом "Васко да Гама", который обыграл парагвайский "Насьональ" со счетом 5:4.

Между тем, другой московский клуб, "Спартак", рассчитывавший как минимум дойти до финала, уступил в четвертьфинале минскому "Динамо" - 4:5. В итоге "Спартаку" предстоит сыграть в утешительном турнире: 27 октября он встретится с японским "Токио Верде".

Турнир должен был стартовать в среду и завершиться 30 октября, однако в связи с объявленными с 28 октября по 7 ноября в Москве нерабочими днями, вызванными пандемией коронавируса, было решено начать турнир 26 октября и завершить 28 октября.

пляжный футбол

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