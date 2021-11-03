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Экс-главам ФИФА и УЕФА предъявили обвинения в мошенничестве

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинение в мошенничестве бывшему главе Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозефу Блаттеру и экс-руководителю Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини, сообщает Deutsche Welle.

Как сообщила прокуратура во вторник, 2 ноября, Блаттер обвиняется в незаконном перечислении Мишелю Платини около $2,2 млн (2 миллиона швейцарских франков) из бюджета ФИФА.

"Собранные доказательства подтвердили, что этот платеж был произведен без законных оснований. Этот платеж нанес ущерб активам ФИФА и незаконно обогатил Платини", - говорится в сообщении.

Свои выводы прокуратура намерена представить в Федеральный суд Швейцарии.

Блаттер и Платини утверждали ранее, что 2 миллиона швейцарских франков были перечислены по распоряжению Блаттера на счет Платини в 2011 году в качестве вознаграждения за его работу с 1998 по 2002 годы в качестве консультанта Блаттер. Однако, по данным прокуратуры, ФИФА еще до этого платежа заплатила Платини за проведенные консультации.

В марте Международная федерация футбола приняла решение на шесть лет и восемь месяцев отстранить Блаттера от деятельности. На аналогичный срок отстранен бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке. Оба были признаны виновными в получении взяток, подарков и незаконных премий.

ФИФА УЕФА

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