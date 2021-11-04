Россиянин Садома стал бронзовым призером чемпионата мира по боксу

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Савелий Садома потерпел поражение от белоруса Алексея Алферова в полуфинальном поединке проходящего в Белграде чемпионата мира.

Результат встречи боксеров, представляющих весовую категорию до 80 кг, - 4:1 в пользу Алферова.

В связи с тем, что бои за третье место на чемпионатах мира по боксу не проводятся, россиянин автоматически признается бронзовым призером, а сего соперник будет участвовать в поединке за золотую медаль.