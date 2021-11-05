Три очка Овечкина не помогли "Вашингтону" обыграть "Флориду"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталс" уступили соперникам из "Флориды Пантерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи - 5:4 ОТ (2:0, 2:3, 0:1, 1:0) в пользу "Флориды". Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу на 39-й минуте, кроме него отличились Даниэль Спронг (21), Том Уилсон (40) и Коннор Макмайкл (47). В составе "Флориды" дублем отметился Александр Барков (4 и 36), также забили Аарон Экблад (12) и Брэндон Монтур (28); победную шайбу в овертайме забросил Ээту Луостаринен.

Всего Овечкин набрал 3 (1+2) очка по системе "гол+пас".

Овечкин, который проводил 1207-й матч в НХЛ, забил 740-ю шайбу в лиге. Овечкин занимает пятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ в истории, в ближайшем матче он сможет подняться на четвертую позицию, обогнав Бретта Халла, на счету которого 741 шайба.

Кроме того, Александр Барков повторил клубный рекорд по забитым шайбам за "Флориду". 26-летний финн забросил 188-ю шайбу, сравнявшись с Олли Йокиненом.

"Флорида" - лидер Восточной конференции, после 10 матчей у команды 19 очков. "Вашингтон" вместе с "Рейнджерс" идет на 3-4 месте, набрав 14 очков.

Следующий матч "Вашингтон" проведет против "Филадельфии", встреча пройдет 7 ноября. "Флорида" 6 ноября сыграет с "Каролиной".