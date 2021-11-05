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"Авангард" второй раз за неделю обыграл "Салават Юлаев" в КХЛ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение соперникам из уфимского "Салавата Юлаева" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра в Уфе закончилась со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) в пользу "Авангарда". Победу омскому клубу принес дубль Оливера Каски (11-я и 33-я минуты), а также шайбы Владимира Брюквина (44) и Павла Дедунова (60). "Салават Юлаев" ответил точными бросками Александра Кадейкина (24) и Данила Алалыкина (31).

Клубы встречаются второй раз за последние семь дней, 29 октября победу также одержал "Авангард" (2:1).

"Салават Юлаев" после 27 матчей занимает третье место в Восточной конференции, набрав 28 очков. "Авангард", который провел 25 игр, идет на пятой позиции (29 очков).

хоккей КХЛ Авангард Салават Юлаев

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