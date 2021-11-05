Причастных к манипуляциям в боксе пожизненно отстранят от турниров

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Лица, причастные к манипуляции результатами поединков в боксе, лишатся возможность в дальнейшем работать на турнирах, проводимых под эгидой Международной ассоциации бокса (AIBA), заявил глава организации Умар Кремлев на пресс-конференции в Белграде в пятницу.

"Наша задача заключается в том, чтобы они были пожизненно отстранены от бокса. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, я бы попросил всех, кто имеет какую-либо информацию о манипуляции, сообщить Макларену - в том числе и касающегося чемпионата мира в Белграде. Если их вина будет доказана, они будут пожизненно отстранены от бокса", - сказал он.

Как сообщалось, факты манипуляций результатами боев, прошедших в рамках олимпийского турнира на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, выявлены по итогам независимого расследования под руководством профессора Ричарда Макларена.

В настоящее время в Белграде проходит чемпионат мира-2021, в пятницу и субботу пройдут финальные поединки.