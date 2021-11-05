"Барыс" в овертайме проиграл "Трактору" в матче КХЛ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Барыс" (Нур-Султан) уступил "Трактору" (Челябинск) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 5:4 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 1:0) в пользу гостей площадки. В составе "Трактора" дважды отличился Виталий Кравцов (20-я и 63-я минуты), еще по одной шайбе забили Альберт Яруллин (20), Сергей Калинин (54) и Сергей Телегин (56). За "Барыс" хет-триком отметился Никита Михайлис (30, 33 и 48), еще одну шайбу забросил Мэттью Фрэттин (15).

Хет-трик Михайлиса стал 350-м в истории КХЛ. Для игрока это вторая игра, где он смог забросить три шайбы - в предыдущий раз Михайлис трижды отличился в матче с "Амуром" 17 января.

"Барыс" занимает восьмое место в Восточной конференции, у команды 24 очка. "Трактор" идет на второй строчке в таблице Востока, имея в активе 42 балла.

Следующим соперником "Барыса" станет аутсайдер Запада "Сочи", игра пройдет 16 ноября. "Трактор" 7 ноября встретится с "Салаватом Юлаевым" (Уфа).