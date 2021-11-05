Российский боксер Бижамов стал серебряным призером ЧМ-2021

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Джамбулат Бижамов стал обладателем серебряной медали на проходящем в Белграде чемпионате мира.

В финальном поединке в весовой категории до 75 кг он уступил кубинцу Эрнандесу Йоэнлису. Победа представителю Кубы присуждена единогласным решением судей.

Призовой фонд ЧМ в Сербии составляет $2,6 млн. Чемпионы в каждом весе получат по $100 тыс., серебряные призеры - по $50 тыс., бронзовые - по $25 тыс.

Сборная России в свете решений CAS выступает под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Российские боксеры заявлены как команда Федерации бокса России под аббревиатурой "RBF".