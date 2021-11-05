Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал Masters в Париже

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Теннисист из России Даниил Медведев обыграл француза Юго Гастона в четвертьфинале турнира серии АТР Masters, который проходит в Париже.

Результат противостояния - 7:6 (9:7), 6:4 в пользу россиянина.

Медведев занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Гастон идет на 103-й позиции.

В 1/2 финала Медведев встретится с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом (8-й номер рейтинга АТР) и представителем ФРГ Александром Зверевым (4).

Действующий победитель турнира Даниил Медведев остался единственным представителем России на соревнованиях в столице Франции. Ранее из борьбы выбыли Карен Хачанов, Аслан Карацев и Андрей Рублев.

Призовой фонд турнира в Париже составляет 2 млн 603 тыс. 700 евро.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии "Большого шлема".