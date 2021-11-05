Поиск

Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал Masters в Париже

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Теннисист из России Даниил Медведев обыграл француза Юго Гастона в четвертьфинале турнира серии АТР Masters, который проходит в Париже.

Результат противостояния - 7:6 (9:7), 6:4 в пользу россиянина.

Медведев занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Гастон идет на 103-й позиции.

В 1/2 финала Медведев встретится с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом (8-й номер рейтинга АТР) и представителем ФРГ Александром Зверевым (4).

Действующий победитель турнира Даниил Медведев остался единственным представителем России на соревнованиях в столице Франции. Ранее из борьбы выбыли Карен Хачанов, Аслан Карацев и Андрей Рублев.

Призовой фонд турнира в Париже составляет 2 млн 603 тыс. 700 евро.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии "Большого шлема".

Теннис Даниил Медведев

Новости по теме

Новости

Российский боксер Петровский стал чемпионом мира в категории свыше 92 кг

Российский боксер Петровский стал чемпионом мира в категории свыше 92 кг

"Спартак" и "Лестер" сыграли вничью в матче Лиги Европы

"Спартак" и "Лестер" сыграли вничью в матче Лиги Европы

Медведев вышел в 1/4 финала турнира Masters в Париже

Три россиянина вышли в финал чемпионата мира по боксу в Сербии

"Локомотив" сыграл вничью с "Галатасараем" в Лиге Европы УЕФА

"Спартак" прервал серию из трех поражений, обыграв СКА в матче КХЛ

"Спартак" прервал серию из трех поражений, обыграв СКА в матче КХЛ

Медведев стартовал с победы на теннисном турнире Masters в Париже

Медведев стартовал с победы на теннисном турнире Masters в Париже

У заболевших хоккеистов "Салавата Юлаева" не выявили коронавирус

У заболевших хоккеистов "Салавата Юлаева" не выявили коронавирус

"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов

"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов

Определились пары соперников 1/8 финала Кубка России по футболу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код