Лебзяк назвал успешным выступление сборной России на ЧМ по боксу в Сербии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Выступление сборной России по боксу на чемпионате мира-2021 в Сербии внушает оптимизм, считает олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Лебзяк.

"Мое мнение: выступили мы хорошо, успешно. Тем более, команда поехала молодая: все чемпионы России, которые ранее не участвовали в таких серьезных боях. Я считаю, что выступление удачное, мы обкатали молодежь, которую, не исключено, увидим через три года на Олимпийских играх", - сказал Лебзяк "Интерфаксу".

"Ребята все дерзкие, в будущее смотрю с оптимизмом", - отметил он.

По его словам, те поединки, которые он увидел в Белграде, не были омрачены неверными судейскими решениями.

"Я не был на таких боях, где засуживали, я был на тех боях, где победу отдавали правильно. Грубо говоря, три-четыре года назад, например, на Олимпийских играх, в наглую засуживали. С приходом нового руководства AIBA в лице Умара Кремлева судьи боятся засуживать, потому что дисквалификация будет пожизненной сразу же", - подчеркнул Лебзяк.

На ЧМ в Сербии россияне заработали одну золотую, по две серебряные и бронзовые медали.