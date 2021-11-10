Поиск

Лебзяк назвал успешным выступление сборной России на ЧМ по боксу в Сербии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Выступление сборной России по боксу на чемпионате мира-2021 в Сербии внушает оптимизм, считает олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Лебзяк.

"Мое мнение: выступили мы хорошо, успешно. Тем более, команда поехала молодая: все чемпионы России, которые ранее не участвовали в таких серьезных боях. Я считаю, что выступление удачное, мы обкатали молодежь, которую, не исключено, увидим через три года на Олимпийских играх", - сказал Лебзяк "Интерфаксу".

СпортРоссийский боксер Петровский стал чемпионом мира в категории свыше 92 кгЧитать подробнее

"Ребята все дерзкие, в будущее смотрю с оптимизмом", - отметил он.

По его словам, те поединки, которые он увидел в Белграде, не были омрачены неверными судейскими решениями.

"Я не был на таких боях, где засуживали, я был на тех боях, где победу отдавали правильно. Грубо говоря, три-четыре года назад, например, на Олимпийских играх, в наглую засуживали. С приходом нового руководства AIBA в лице Умара Кремлева судьи боятся засуживать, потому что дисквалификация будет пожизненной сразу же", - подчеркнул Лебзяк.

На ЧМ в Сербии россияне заработали одну золотую, по две серебряные и бронзовые медали.

бокс

Новости по теме

Новости

Бегунью Анастасию Брагину дисквалифицировали на четыре года за допинг

Бегунью Анастасию Брагину дисквалифицировали на четыре года за допинг

Вратарь "Спартака" Ребров объявил о завершении карьеры

Ферстаппен выиграл Гран-при Мехико "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Мехико "Формулы-1"

"Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом" и продлил серию без побед в РПЛ до четырех игр

"Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом" и продлил серию без побед в РПЛ до четырех игр

Сборная России стала пятой в командном зачете ЧМ по боксу

"Галатасарай" попросил УЕФА пересмотреть итог матча Лиги Европы против "Локомотива"

Россиянин Мусаев уступил украинцу Захарееву в финале чемпионата мира по боксу

Россиянин Мусаев уступил украинцу Захарееву в финале чемпионата мира по боксу

Сборная России выиграла Межконтинентальный кубок по пляжному футболу

Сборная России выиграла Межконтинентальный кубок по пляжному футболу

Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал Masters в Париже

Российский боксер Петровский стал чемпионом мира в категории свыше 92 кг

Российский боксер Петровский стал чемпионом мира в категории свыше 92 кг
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код