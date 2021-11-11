УЕФА отклонил протест "Галатасарая" на результат матча Лиги Европы с "Локомотивом"
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказал стамбульскому "Галатасараю" в пересмотре результата матча Лиги УЕФА против московского "Локомотива".
"Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА принял следующее решение: отклонить протест, поданный "Галатасараем", - говорится в сообщении на сайте УЕФА.
Матч "Галатасарай" - "Локомотив" прошел в Стамбуле 4 ноября и завершился со счетом 1:1. Турецкий клуб, сославшись на то, что арбитр показал игроку "Локомотива" Дмитрию Живоглядову две желтые карточки, но не удалил его, подал протест.