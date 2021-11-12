Глава ФИАС назвал большими шансы самбо попасть в программу ОИ-2028 в Лос-Анджелесе

Он связал это с любовью американцев к боевым искусствам

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков рассчитывает, что самбо может войти в программу летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе, так как в США популярны боевые искусства.

"Наши надежды (на включение самбо в программу Олимпиад) связаны с Лос-Анджелесом. Вчера мы выбирали новый состав исполкома ФИАС, куда вошел представитель США, где очень сильные традиции боевого самбо. В США есть такие организации, как MMA, Bellator, UFC и они очень популярны. Наши спортсмены - чемпионы мира по боевому самбо, блестяще выступают в США, достаточно вспомнить Федора Емельяненко или Хабиба Нурмагомедова", - сказал Шестаков в пятницу в ходе пресс-конференции в Ташкенте.

"Думаю, что у американских зрителей будет интерес к самбо, а в таком случае у нас есть шанс найти общий язык с Национальным олимпийским комитетом США и Международным олимпийским комитетом, где мы (ФИАС - ИФ) на хорошем счету", - добавил он.

Между тем, по его словам, ФИАС ведет переговоры с оргкомитетом летней Олимпиады 2024 года в Париже о проведении демонстрационной программы самбо в ходе Игр.

"Имея постоянное признание МОК, мы чувствуем уверенность в том, что самбо имеет много поклонников, надеемся на их поддержку. По Парижу вопрос уже закрыт, но мы хотим привезти свою демонстрационную программу, постараемся договориться с Национальным олимпийским комитетом Франции. Если не получится договориться, то мы покажем самбо в Русском доме, такая договоренность с Олимпийским комитетом России уже есть", - сказал Шестаков.

Международный олимпийский комитет принял решение выдать Международной федерации самбо постоянное признание, решение было принято на сессии МОК, прошедшей 20 июля в Токио.

ФИАС получила временное признание МОК 30 ноября 2018 года. В настоящее время самбо практикуют в более чем 130 странах мира на пяти континентах.