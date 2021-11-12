Российский арбитр назначен на матч соперников сборной России в отборе на ЧМ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российский арбитр Сергей Иванов получил назначение на матч сборных Словении и Кипра в рамках заключительного тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2022, сообщается на сайте УЕФА.

Помогать ему будут ассистенты Роман Усачев и Валерий Данченко, за систему VAR будет отвечать Виталий Мешков, ассистент – Игорь Демешко. Четвертый судья – Владислав Безбородов.

Матч пройдет в Словении 14 ноября.

Команды являются соперниками сборной России по группе H, однако лишились шансов на путевку на ЧМ. В свою очередь, россияне еще ведут борьбу за нее: в воскресенье они в Сплите сыграют с Хорватией. Поскольку у сборной России к настоящему моменту 22 очка, а у хорватов на два балла меньше, ей достаточно будет сыграть вничью.