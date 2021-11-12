Фанату "Зенита" на два года запретили посещать арены за драку на игре Россия - Кипр

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга привлек троих футбольных болельщиков к административной ответственности за драку и брань на матче России с Кипром, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Так, Александр Иванов арестован на 9 суток. Также суд на два года запретил ему посещать официальные соревнования. Из протокола следует, что на трибуне стадиона "Санкт-Петербург Арена" ("Газпром Арена") во время игры между сборными России и Кипра он участвовал в драке болельщиков, порвал одному из зрителей футболку и ударил.

Руслан Дрюма, известный как заводящий фанатского движения футбольного клуба "Зенит", получил наказание в виде 8 суток административного ареста с запретом посещать официальные спортивные соревнования в течение двух лет. По материалам дела, на матче с Кипром он "создал угрозу безопасности путем драки в месте большого скопления болельщиков".

Александр Румянцев, также известный как заводящий виража сине-бело-голубых, наказан штрафом в 11 тыс. рублей. По информации суда, мужчина на трибуне "Санкт-Петербург Арены" во время того же матча выражался грубой нецензурной бранью. Он признал вину и сообщил суду, что его спровоцировали.

Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Кипра прошел в Петербурге накануне. Игра закончилась с разгромным счетом: 6:0 в пользу россиян.

Во время первого тайма между болельщиками на трибуне произошел конфликт, видеозаписи об этом были опубликованы в сети. Разногласие урегулировали силами стюардов и службы безопасности "Санкт-Петербург Арены". Тем не менее в разгар матча часть зрителей, находившихся на этой трибуне, покинули стадион. Как сообщали очевидцы, это произошло в знак протеста против задержания лидеров фанатского движения.