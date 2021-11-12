Футболист сборной России Терехов не сыграет с Хорватией из-за травмы

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Защитник сборной России по футболу Сергей Терехов из-за травмы не сможет сыграть в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии.

Игрок "Сочи" получил ушиб коленного сустава в поединке с Кипром, который состоялся накануне, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

"В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против Хорватии. Футболист возвращается в расположение клуба для лечения" - приводятся слова старшего врача команды Владимира Хайтина на сайте РФС.

Матч Россия - Кипр прошел в четверг в Санкт-Петербурге и завершился крупной победой хозяев со счетом 6:0.

Заключительная игра сборной России на групповом этапе квалификации ЧМ-2022 с хорватами пройдет 14 ноября в Сплите. Россия занимает первое место, опережая Хорватию на два очка. Для того, чтобы финишировать на первой строчке и получить прямую путевку на ЧМ, россиянам достаточно не проиграть.