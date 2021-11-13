Двукратный чемпион ОИ Якушев покинул состав набсовета РУСАДА

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Учредители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) удовлетворили заявление двукратного чемпиона ОИ по хоккею Александра Якушева о выходе по собственному желанию из состава членов Наблюдательного совета РУСАДА, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ассоциации юристов России.

Общее собрание учредителей РУСАДА состоялось в субботу.

В ходе собрания, говорится в сообщении, также были избраны два новых члена набсовета. Это управляющий директор - руководитель Аппарата Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей Александр Замазий и руководитель Anti-Age направления EMC Кирилл Маслиев.

Как подчеркивается в сообщении, "таким образом, Наблюдательный совет РУСАДА сформирован в полном составе и соответствует самым высоким стандартам по всем направлениям своей деятельности".

74-летний Якушев в составе сборной СССР выигрывал золото Олимпиад в 1972 и 1976 годах. Также он является семикратным чемпионом мира.