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Сборная России по хоккею проиграла Швеции в матче Кубка Карьяла

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Швеции в матче второго тура розыгрыша Кубка Карьяла в Финляндии.

Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) в пользу шведов.

В составе сборной Швеции голы провели Антон Бенгтссон, Карл Клингберг (дважды), Антон Ландер.

СпортМичков стал самым молодым автором гола в истории сборной России по хоккеюЧитать подробнее

В составе российской команды отличились Матвей Мичков и Артем Галимов. При этом Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборной России. Дебютный в ее составе гол он провел в возрасте 16 лет 11 месяцев и четырех дней. До этого самым молодым хоккеистом, забросившим шайбу за национальную команду России, являлся Александр Овечкин (17 лет 11 месяцев).

Для сборной России это второе поражение на турнире: в четверг она уступила сборной Финляндии (0:3). В воскресенье россияне сыграют с Чехией, начало – 14:30 мск.

В настоящий момент в турнирной таблице играет Швеция (6 очков), далее идут Финляндия (3), Чехия (0) и Россия (0). При этом у финнов и чехов есть очная игра в запасе.

Россияне на Кубке Карьяла изначально играли под руководством наставника молодежной сборной страны Олега Браташа. Однако в связи с его отъездом из Финляндии по личным причинам его функции в матче со Швецией выполнял Сергей Зубов.

Кубок Карьяла – первый этап ежегодно проводимого Еврохоккейтура.

хоккей Еврохоккейтур

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