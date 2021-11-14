Поиск

Модрич выйдет в стартовом составе сборной Хорватии на матч с Россией

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Обладатель "Золотого мяча"-2018 полузащитник Лука Модрич вошел в стартовый состав национальной команды Хорватии по футболу на отборочный матч ЧМ-2022 против России, сообщается на сайте УЕФА.

Полностью стартовый состав выглядит следующим образом: Иво Грбич, Йосип Юранович, Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Лука Модрич (капитан команды), Марцело Брозович, Марио Пашалич, Никола Влашич, Андрей Крамарич, Иван Перишич.

Игра заключительного тура группового турнира квалификации пройдет в Сплите в воскресенье и стартует в 17:00 мск.

Матч является решающим в борьбе за первое место в группе Н, дающее прямую путевку на ЧМ-2022 в Катаре. Сборная России к этой встрече подошла с преимуществом в два очка: в ее активе 22 балла, у хорватов - 20.

футбол ЧМ-2022

Новости по теме

Новости

Назван состав сборной России по футболу на матч с Хорватией

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

Сборные России и Хорватии сыграют в решающем матче за прямую путевку на ЧМ

Сборные России и Хорватии сыграют в решающем матче за прямую путевку на ЧМ

Сборная России по хоккею проиграла Швеции в матче Кубка Карьяла

Глава Bellator анонсировал прощальный бой Федора Емельяненко в России

Глава Bellator анонсировал прощальный бой Федора Емельяненко в России

Российские танцоры Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию

Российские танцоры Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию

Россияне Мишина и Галлямов победили в парном катании на Гран-при в Японии

Россияне Мишина и Галлямов победили в парном катании на Гран-при в Японии

Овечкин стал четвертым в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Конор Макгрегор принял вызов Петра Яна

Конор Макгрегор принял вызов Петра Яна

Хоккеисты сборной России проиграли Финляндии на старте Евротура

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код