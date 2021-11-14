Модрич выйдет в стартовом составе сборной Хорватии на матч с Россией
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Обладатель "Золотого мяча"-2018 полузащитник Лука Модрич вошел в стартовый состав национальной команды Хорватии по футболу на отборочный матч ЧМ-2022 против России, сообщается на сайте УЕФА.
Полностью стартовый состав выглядит следующим образом: Иво Грбич, Йосип Юранович, Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Лука Модрич (капитан команды), Марцело Брозович, Марио Пашалич, Никола Влашич, Андрей Крамарич, Иван Перишич.
❤️🔥 #Croatia starting lineup! 🇭🇷🇷🇺#BeProud #CRORUS #WCQ #Vatreni pic.twitter.com/9OTPZ8UxNV— HNS (@HNS_CFF) November 14, 2021
Игра заключительного тура группового турнира квалификации пройдет в Сплите в воскресенье и стартует в 17:00 мск.
Матч является решающим в борьбе за первое место в группе Н, дающее прямую путевку на ЧМ-2022 в Катаре. Сборная России к этой встрече подошла с преимуществом в два очка: в ее активе 22 балла, у хорватов - 20.