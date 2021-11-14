Модрич выйдет в стартовом составе сборной Хорватии на матч с Россией

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Обладатель "Золотого мяча"-2018 полузащитник Лука Модрич вошел в стартовый состав национальной команды Хорватии по футболу на отборочный матч ЧМ-2022 против России, сообщается на сайте УЕФА.

Полностью стартовый состав выглядит следующим образом: Иво Грбич, Йосип Юранович, Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Лука Модрич (капитан команды), Марцело Брозович, Марио Пашалич, Никола Влашич, Андрей Крамарич, Иван Перишич.

Игра заключительного тура группового турнира квалификации пройдет в Сплите в воскресенье и стартует в 17:00 мск.

Матч является решающим в борьбе за первое место в группе Н, дающее прямую путевку на ЧМ-2022 в Катаре. Сборная России к этой встрече подошла с преимуществом в два очка: в ее активе 22 балла, у хорватов - 20.